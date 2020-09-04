Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до единицы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в пятницу на 0,01 и теперь равен единице. В Москве этот показатель также продолжил снижение и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Лишь в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже 1. Помимо Москвы, это Воронежская область (0,97), а также Иркутская область и Красноярский край (0,98).

В Свердловской области этот показатель составил 1. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области коэффициент второй день подряд держится на отметке 1,01. В Подмосковье он вырос с 1 до 1,03. В Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент обновил максимумы за последние месяцы и составил 1,07 и 1,09 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.