Россиянин Евгений Марков установил мировой рекорд по восхождению на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Спортсмен Евгений Марков из России совершил скоростное восхождение на высшую точку Европы - гору Эльбрус (высота 5 642 м) за 3 часа 12 минут, установив тем самым мировой рекорд. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race Евгений Колчанов.

"Есть мировой рекорд по восхождению на Эльбрус. Сегодня российский спортсмен Евгений Марков (ЦСКА/Salomon) с поляны Азау (2 300 м) до западной вершины Эльбруса (5 642 м) забежал за 3 часа 12 минут. Виталий Шкель (ЦГП и В "Терскол") уступил ему лишь две минуты (3 часа 14 минут)", - сказал Колчанов.

Российские спортсмены побили рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус, который принадлежит поляку Андржею Баргиелю, он забежал на вершину за 3 часа 23 минуты и 37 секунд (август 2010 года). Рекорд вверх - вниз 4:20:45 (вверх 3:24:14) принадлежит эквадорцу Карлу Эглаффу (май 2017 года).

Спортсмены Марков и Шкель уже устанавливали на Эльбрусе личные рекорды. Так, в августе 2014 года Шкель пробежал дистанцию вверх - вниз за 4 часа 39 минут. В мае 2019 года дистанцию вверх - вниз через обе вершины Эльбруса Шкель преодолел за 5 часов 49 минут.

В том же году Марков дистанцию вверх - вниз пробежал за 4 часа, 22 минуты и 21 секунду. В августе текущего года Марков забежал на восточную вершину Эльбруса (5 621 м) с "Приюта 11" (4 100 м) за 1 час 35 секунд.