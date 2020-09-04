Рекордное число первокурсников поступило в 2020 году в единственный медколледж на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Увеличение количества бюджетных мест в медицинских вузах и ссузах по нацпроекту "Здравоохранение" позволило рекордному числу выпускников школ стать студентами единственного на Камчатке медицинского учебного заведения - краевого медколледжа, сообщила ТАСС директор ссуза Ирина Пляскина.

"В этом году мы набрали рекордное число ребят - 212 человек на дневное отделение. Из них 175 студентов на бюджетные места, и такого количества "бесплатников" у нас еще не было. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" количество бюджетных мест в этом году было увеличено, и они все заполнены", - сказала Пляскина.

Обучение в колледже в этом году будет частично проходить в дистанционном формате. Однако это касается только теоретических дисциплин. Практические модули будут отрабатываться в колледже и медицинских организациях.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что в 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край были привлечены 146 медицинских специалистов. Однако, процент укомплектованности медкадрами в некоторых учреждениях края сейчас не превышает и 60%.

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос подготовки кадров должен стать ключевым для сферы здравоохранения в нашей стране. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке - первичное звено. Камчатский медицинский колледж обучает медработников среднего звена: медицинских сестер и фельдшеров. Выпускники колледжа востребованы во всех медучреждениях края.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.