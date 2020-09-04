Аксенов поручил в течение часа реагировать на обращения жителей Крыма по водоснабжению

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма будут в течение одного часа реагировать на обращения жителей Симферополя и пригородов в период ограничения водоснабжения из-за засухи. Такое поручение в пятницу на совещании дал глава республики Сергей Аксенов.

"Анализ вами должен проводиться регулярно в текущем режиме, не ожидая ни вечера, ни дня. По всем обращениям, Юрий Михайлович (Гоцанюк, председатель правительства Крыма - прим. ТАСС), договорились, должен быть поставлен процесс так, чтобы была реакция в течение одного часа", - сказал Аксенов.

Он зачитал на совещании несколько обращений жителей Симферополя, поступивших через соцсети. В частности, некоторые горожане сообщили о полном отсутствии или плохом качестве воды в течение последних нескольких дней.