{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов поручил в течение часа реагировать на обращения жителей Крыма по водоснабжению

Некоторые жители сообщили о полном отсутствии или плохом качестве воды в течение последних нескольких дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма будут в течение одного часа реагировать на обращения жителей Симферополя и пригородов в период ограничения водоснабжения из-за засухи. Такое поручение в пятницу на совещании дал глава республики Сергей Аксенов.

"Анализ вами должен проводиться регулярно в текущем режиме, не ожидая ни вечера, ни дня. По всем обращениям, Юрий Михайлович (Гоцанюк, председатель правительства Крыма - прим. ТАСС), договорились, должен быть поставлен процесс так, чтобы была реакция в течение одного часа", - сказал Аксенов.

Он зачитал на совещании несколько обращений жителей Симферополя, поступивших через соцсети. В частности, некоторые горожане сообщили о полном отсутствии или плохом качестве воды в течение последних нескольких дней.

Теги
РоссияКрым
Госпитализация Алексея Навального
Врачи заявили, что у Навального были проблемы с питанием до попадания в омскую клинику
Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что углеводный обмен в организме Навального в омской клинике удалось выровнять
Читать полностью