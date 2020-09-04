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Монтаж станции сотовой связи начался в отдаленном поселке на севере Красноярского края

В течение сентября пройдут пусконаладочные работы, после чего жители смогут пользоваться мобильными устройствами

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты начали монтаж станции сотовой связи в арктическом поселке Ессей, одном из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Эвенкийского муниципального района края.

"В Ессее начали монтаж станции сотовой связи <...>. В поселок прибыли инженеры для монтажа оборудования базовой станции сотовой связи. В течение сентября специалисты также проведут пусконаладочные работы на данном оборудовании, и жители Ессея смогут начать пользоваться своими мобильными устройствами", - сообщили в пресс-службе.

Станцию устанавливают за счет краевого бюджета в рамках региональной госпрограммы "Развитие информационного общества". Сумма контракта - более 5 млн рублей.

По данным администрации Эвенкии, из-за вечной мерзлоты антенно-мачтовое сооружение устанавливают не на земле, а на крыше местной школы.

Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Численность населения - свыше 600 человек, в основном ессейские якуты.

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