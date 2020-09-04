Более 30 млн рублей из федерального бюджета направят для помощи инвалидам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября./ТАСС/. Приморский край получит 30 млн рублей из федерального бюджета на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Часть средств будет направлена на оснащение реабилитационным оборудованием учреждений здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта, создание специальных интеграционных мастерских, где инвалиды смогут приобретать профессиональные навыки", - пояснили в пресс-службе.

Федеральные средства также планируют направить на создание во Владивостоке центра дневного пребывания для инвалидов, а также покупку социального жилья для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что поддержка людей с ограниченными возможностями в регионе осуществляется в рамках программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.