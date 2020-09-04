Партия вакцины "Спутник V" может скоро поступить в гражданский оборот

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ может получить разрешение на выпуск партии вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для гражданского оборота на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Исследования стартуют на днях, и тут же на днях мы должны получить [разрешение]. Есть процедура выхода партии в гражданский оборот, [она] должна пройти соответствующую процедуру контроля качества в Росздравнадзоре. Также в ближайшее время, с 10-е по 13-е число [сентября], мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента, как партия выйдет в гражданский оборот, начнется вакцинация населения", - сказал он в интервью каналу "Россия-24".

Логунов добавил, что распределением вакцины будет заниматься Минздрав. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснял, что на данном этапе под гражданским оборотом подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Это процедура будет происходить параллельно с проведением пострегистрационных клинических исследований. "[Регистрация вакцины] позволяет вакцинировать все население, но в первую очередь группы риска. Нет ограничений на остальную часть, но задача защитить группы риска ставится Минздравом", - отметил Логунов.

"Поскольку платформа [на которой разрабатывалась вакцина от коронавируса] хорошо изучена была и не только нами, а в мире, и зарегистрирована и в Китае, и в ЕС, и в Америке. Большая доказательная база безопасности послужила основой для регистрации на условиях. Что позволяет такая регистрация? Она позволяет в первую очередь приступить к защите групп риска. Не изучать два, три, четыре, пять лет вакцину на добровольцах, в это время погибнут или тяжело пострадают те люди, которые находятся в группе риска, а потом начать защищать их, когда это не нужно. Это постановление позволяет перейти к защите непосредственно населения, в этом смысл", - пояснил ученый.

Третий этап испытаний

Сейчас препарат доставлен в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа испытаний.

"Вчера открылись несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований", - сказал Логунов.

По его словам, наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований продлится минимум полгода. "Возможно, если потребуется, наблюдение будет увеличено до года, но наблюдение за добровольцами будет проведено", - добавил Логунов.

Данные об исследовании

Заместитель директора Центра им. Гамалеи по научной работе также рассказал, что данные о клинических исследованиях вакцины могут быть опубликованы для мировой общественности в течение нескольких дней.

"Будут бумаги. Мы уже [их] подали, соответственно, и в ближайшее время, я очень надеюсь, что в ближайшие день-два будет публикация. Она под эмбарго, поэтому не могу сейчас говорить о деталях. Это стандартная практика, пока издательство не опубликует статью, оно накладывает эмбарго на интервью и на предоставление информации о публикации", - сказал он.