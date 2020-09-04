Аксенов: воду из пяти новых скважин направят в обмелевшее водохранилище Крыма в октябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. кубических метров воды будут ежедневно дополнительно поступать в обмелевшее из-за засухи Симферопольское водохранилище после запуска в течение ближайшего месяца пяти новых скважин, сообщил на совещании по водоснабжению Симферополя глава Крыма Сергей Аксенов.

Со 2 сентября 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

"С точки зрения поиска дополнительных источников воды, как и говорили, 63 млн рублей выделены из республиканского бюджета. Еще пять скважин должны в течение месяца, максимум полутора, появиться, которые еще 10 тыс. кубометров дадут в Симферопольское водохранилище", - сказал Аксенов.

Кроме того, Минобороны РФ увеличит мощность насосных станций на временном 60-километровом трубопроводе, проложенном из Тайганского в Симферопольское водохранилище, добавил Аксенов. "Для увеличения объемов прокачки воды, поступающей в Симферопольское водохранилище, - пояснил он. - С ситуацией справимся так или иначе. Какой-то период будет сложно, но уверен, что мы с честью выйдем из этой ситуации. Главный принцип - вся вода, которая есть, это общее достояние и должна распределяться по справедливости".

Аксенов в начале июля 2020 года обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о помощи в прокладке трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды, который испытывает регион из-за жаркой, засушливой погоды. 11 июля в регион прибыл первый эшелон с трубами, началась прокладка водовода. 10 августа военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили строительство. Это позволяет перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды ежедневно.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.