Автомойки Симферополя не будут закрывать несмотря на дефицит воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобильные мойки Симферополя потребляют незначительное количество воды, поэтому власти не намерены приостанавливать их работу в условиях введения ограничений из-за засухи, сообщил в пятницу на совещании по водоснабжению города глава Крыма Сергей Аксенов.

"Отключение автомоек от водоснабжения никак ситуацию не изменит, абсолютно ни в одном доме ни на литр воды больше не станет. Точно никакого смысла ради популизма говорить, что мы вот это делаем, точно я такие решения принимать не буду", - сказал Аксенов.

Гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов уточнил, что в августе потребление автомоек Симферополя составляло 385 кубических метров воды в сутки. "Ровно в половину в течение августа мойки уменьшили потребление воды. 385 кубов - это бесконечно малая величина", - добавил он.