Прощание с Борисом Клюевым началось в Малом театре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, началось на основной сцене Государственного академического Малого театра, где артист служил более 50 лет.

Поклонников творчества Клюева пускают в зал в масках. Гроб установлен в окружении цветов на сцене, где 3 сентября состоялась премьера спектакля, в котором должен был играть артист.

"Борис Клюев играл в "Маскараде" Андрея Житинкина. Я давно не видела такой мощи. Так сильно, так красиво, я рада, что он сыграл эту роль, что это была его последняя роль. Он умел любить, был очень нежен, дорожил дружбой, помнил всех своих друзей", - сказала народная артистка России Ольга Богданова.

Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). С 1969 года - актер Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене различные роли более чем в 60 спектаклях. Среди них - "Гроза", "Горе от ума", "Король Лир", "Делец", "Корсиканка", "Мольер", "Пиковая дама", "Маскарад" и другие.

Борис Клюев широко известен в качестве киноактера. Исполнял роли в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить...", в телесериале "Воронины". В общей сложности Борис Клюев снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015).