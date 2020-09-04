ЦИК получил 20 тыс. заявок о желании проголосовать онлайн на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что в настоящее время около 20 тыс. избирателей подали заявления о желании проголосовать с помощью технологии дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.

"Эксперимент по дистанционному электронному голосованию тоже в приоритете ЦИК. Пока в нем участвуют только два региона - Курская и Ярославская области, но активность какая избирателей - уже в настоящий момент 20 тыс. записалось на дистанционное электронное голосование", - сказала Гришина в ходе презентации стандарта наблюдения в Общественной палате РФ в пятницу.

По ее словам, удобство онлайн-голосования "оценят избиратели в первую очередь". "Это новый формат, соответствующий новому образу жизни наших избирателей, наших граждан", - отметила секретарь ЦИК.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.