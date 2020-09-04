В Вологодской области направят сэкономленные на ремонте школ деньги на их оснащение

ВОЛОГДА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области направят средства, сэкономленные на торгах по ремонту школ и детских садов, на обновление школьной мебели, оборудования и учебников. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Олег Кувшинников.

"В режиме видео-конференц-связи встретился с депутатами Законодательного собрания области (ЗСО). Поддерживаю предложение председателя ЗСО Андрея Луценко направить экономию средств по первым торгам на социальные объекты. Проще говоря, средства пойдут на обустройство школ, детских садов, на дополнительные ремонты. Недавний пример - ремонт детского сада в Усть-Кубинском районе. Новый фасад, пищеблок, но мебель пока старая. Несоответствие: ребята будут играть в просторных группах, но спать в тихий час на старых кроватках. Таких примеров должно стать меньше", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

По данным пресс-службы губернатора, с таким предложением к главе региона обратился спикер и депутаты областного парламента, объехав во время инспектирования 135 социальных объектов во всех муниципалитетах области, где проводились ремонт и реконструкция по поручениям с градостроительных советов.

По словам Луценко, почти половина всех проинспектированных объектов - это детские сады и школы. Во время их посещения постоянно возникал вопрос использования сэкономленных в ходе торгов средств на закупку мебели и оборудования, необходимых для учебного процесса. Депутат Павел Горчаков предложил сразу включать в технические задания второго этапа торгов замену мебели и оборудования, тогда не придется искать средства на мебель из сэкономленных денег.

Губернатор одобрил предложения депутатов и согласовал использование сэкономленных средств на сумму почти 33 млн рублей для обновления школьной мебели, покупки нового оборудования, учебников и методических материалов в 19 образовательных организациях 10 районов области.