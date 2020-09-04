Более 50% россиян уверены, что в Москве больше шансов иметь достойный заработок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более половины жителей РФ (56%) считают, что в Москве существует больше возможностей обеспечить достойное материальное положение себе и своей семье, в 2017 году эта цифра составляла 50%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте в пятницу.

"По мнению более половины россиян, в Москве больше возможностей обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения (56%, + 6 п. п. с 2017 г.), найти подходящую работу (54%), получить хорошее образование (51%), чем в других городах и регионах России", - следует из данных ВЦИОМ.

Кроме того, 39% (против 35% в 2017 году) опрошенных уверены, что в столице легче пробиться во власть, стать влиятельным человеком, 38% сказали о большом количестве возможностей провести досуг.

По мнению 44% респондентов, заниматься бизнесом можно успешно как в Москве, так и в регионах, 47% сказали о безопасности проживания во всех населенных пунктах в равной степени. В то время как 36% считают, что сохранить здоровье проще за пределами столицы, в 2017 году такого мнения придерживались 42%. 48% заявили, что жизнь за пределами Москвы поможет решить проблемы с жильем. 73% уверены, что за пределами столицы больше возможностей жить в благоприятных экологических условиях.

Согласно данным опроса, 13% россиян хотели бы, чтобы их ребенок жил в Москве (против 16% в 2010 году), каждый десятый (10%) - в Санкт- Петербурге, 19% сказали о других крупных городах. Четверть опрошенных (25%) предпочитают небольшие города в качестве места жительства.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября 2020 года и приурочен ко Дню города Москвы, празднование которого состоится 5-6 сентября 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Метод - телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.