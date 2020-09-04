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Пандемия COVID-19

СМИ: у Берлускони диагностировали раннюю стадию двусторонней пневмонии

Источники в больнице утверждают, что состояние Берлускони опасений не вызывает

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Компьютерная томография выявила ранние признаки двусторонней пневмонии у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом в пятницу сообщила газета Corriere della Sera.

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По ее данным, на госпитализации настоял лечащий врач известного политика Альберто Дзангрилло, чтобы избежать любых возможных осложнений на фоне преклонного возраста и имеющихся у пациента патологий. При этом ввиду его возраста и семейного очага коронавирусной инфекции нельзя недооценивать вирусную нагрузку, отмечает издание.

Утром в пятницу новостной телеканал Rai News 24 сообщил, что 83-летний Берлускони помещен в клинику "Сан-Раффаэле" в Милане. В четверг политик заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать. После выявления заражения 2 сентября он находился в своей резиденции в Аркоре на карантине.

Источники в больнице утверждают, что состояние Берлускони опасений не вызывает. Несколько лет назад он перенес сложную операцию на сердце.

В ряде СМИ прозвучало предположение, что евродепутат и бессменный лидер партии "Вперед, Италия" заразился от своей дочери Барбары, которая в свою очередь могла подхватить инфекцию во время отдыха на острове Капри. Коронавирус обнаружили еще у нескольких членов семьи Берлускони, а также у его новой подруги - депутата-однопартийца, 30-летней Марты Фашины. На Изумрудном берегу Сардинии, где у Берлускони есть вилла, зафиксирован локальный очаг вызываемого коронавирусом заболевания. В числе инфицированных оказались работники ряда элитных заведений и клубов, а также их посетители и просто отдыхающие из других областей.

Всего с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились почти 273 тысячи человек, из которых 35,5 тыс. умерли.

Теги
Берлускони, СильвиоПандемия COVID-19
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