В Керчи переселят жильцов поврежденного взрывом и пожаром подъезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма решили переселить в новые квартиры жильцов подъезда многоэтажки в Керчи, в которой произошел взрыв газа и пожар, сообщил ТАСС глава администрации города Сергей Бороздин.

"Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма - прим. ТАСС) принято решение о покупке 40 квартир. Это полностью 100% количество квартир, находящихся в подъезде № 3 по адресу Кирова, 93", - сказал Бороздин.

Он уточнил, что сейчас с жильцами обсуждают, будут ли для них приобретать квартиры в новостройках или на вторичном рынке. Также переселенцы смогут получить денежную компенсацию. "В понедельник мы должны положить на стол Сергею Валерьевичу дорожную карту, каким образом будет осуществляться закупка данных квартир и каким способом", - добавил Бороздин.

Бороздин ранее сообщил, что эксперты признали аварийными подъезды двух многоэтажек в Керчи после произошедшего взрыва газа и пожара в одном из домов. В частности, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме. Состояние третьего подъезда, где произошла чрезвычайная ситуация, а также верхние этажи второго подъезда соседнего, 95-го, дома эксперты расценивают как аварийное, ограниченное для проживания. На верхних этажах дома, где произошло ЧП, существует угроза обрушения.

Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Керчи 26 августа. После взрыва произошел пожар на двух этажах на площади в 40 кв. метров. Пострадала 51-летняя женщина, позже она умерла в больнице. В городе введен режим ЧС.