Путин назвал социально-экономическую ситуацию в Москве весьма благоприятной

НОВО-ОГАРЕВО, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил нынешнюю социально-экономическую обстановку в Москве во время рабочей встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным, которая состоялась в пятницу в режиме видеоконференции.

"Учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать", - заявил глава государства.

Путин поблагодарил мэра и других городских руководителей за такие результаты работы и отметил усилия команды Собянина по тому направлению, чтобы уровень жизни в Москве повышался.

"Я знаю, как много ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше", - обратился Путин к Собянину.

Президент отметил, что от "от того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны". Путин пожелал успехов мэру и выразил надежду, что результаты его деятельности миллионы москвичей будут чувствовать в ежедневной жизни.