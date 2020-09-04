Минобрнауки сообщило, что решения о допуске иностранных студентов к учебе в РФ пока нет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Решение о том, допускать ли иностранных студентов к обучению в российских вузах, еще не принято, не все учебные заведения пока к этому готовы. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании о готовности вузов к работе с иностранными студентами в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран - это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято", - сказал Фальков. По его словам, далеко не все вузы готовы сейчас принять студентов из-за рубежа.