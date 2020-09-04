МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас, действительно, в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше", - ответил Собянин на вопрос президента, делал ли он прививку от коронавируса.

По словам мэра, он практически не почувствовал никаких последствий от вакцинации, кроме небольшой головной боли, "какой-то тяжести полдня". Собянин добавил, что ощущения при вакцинации от коронавируса схожи с ощущениями после прививки от гриппа.

"Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно - не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет. Два месяца тому назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90%", - сказал Собянин.

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