Ученые в Крыму впервые за 35 лет создают методику использования воды из стоков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) впервые с 1985 года создают методику расчета параметров по сбору сточных вод, которые после очистки можно использовать как для технических нужд, так и для питья, сообщили журналистам в пресс-службе КФУ.

"Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета работают над созданием современной методики расчета параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод, которые после очистки можно использовать как для технических нужд, так и для питья", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает, особенно на южном побережье.

Это происходит потому, говорится в сообщении, что расчет поверхностных сточных вод сегодня ведется по методике предельных интенсивностей, которая была разработана в России в 1914 году, а сейчас использует данные 1984-1985 годов. В результате пропускной способности не хватает, стоки забиваются и происходит затопление. "Необходимо современными методами совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков. Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать. Это чистая пресная вода, которая сейчас просто уходит в море", - приводятся в сообщении слова завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Ильи Николенко.

Проблемы с водой

Со 2 сентября 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

Крымский гидрометцентр 1 сентября сообщил, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли. В частности, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу.

В регионе на 1-5 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за экстремальной жары.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.