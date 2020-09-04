В Москве полностью оцифровали 360 госуслуг и сервисов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы продолжают активную цифровизацию всех сфер жизни горожан, уже оцифрованы 360 государственных услуг и сервисов, сообщил в пятницу министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков на третьем Столыпин-форуме.

"Возвращаясь в целом к тому, что было сделано за последние годы в Москве, я хотел бы отметить несколько больших проектов, которые в целом важны для цифровизации [жизни] горожан: это такие порталы, как mos.ru - предоставление госуслуг. И в первую очередь мы делаем акцент на предоставлении услуг в электронном виде, что в период пандемии показало свою эффективность. На сегодняшний день уже 360 госуслуг и сервисов полностью оцифрованы <...> В этой системе зарегистрировано 12 млн пользователей и обрабатывается в сутки более 900 тыс. обращений", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что еще один значительный проект - это "Активный гражданин", который позволяет каждому жителю принимать участие в жизни города. За весь период работы этого проекта на нем зарегистрировались более 4 млн человек. Есть еще портал "Наш город", который позволяет человеку очень быстро сообщить обо всех проблемах и нарушениях. Также есть "Московская электронная школа" - важнейший проект, который позволил во время пандемии обеспечить эффективное дистанционное образование, и Единая медицинская информационная аналитическая система (ЕМИАС), без которой была бы невозможна та эффективная борьба с коронавирусом, которую выстроили в городе. Сегодня в ней зарегистрированы 9 млн пользователей, 200 тыс. записей к врачу и 50 тыс. электронных рецептов.

По словам начальника Главного контрольного управления, развита также платформа закупок, являющаяся большой экосистемой, которая включает в себя множество государственных информационных систем, начиная от облачной бухгалтерии и заканчивая отраслевыми информационными системами. Там сейчас более 3 тыс. организаций-заказчиков и, что самое главное, более 200 тыс. поставщиков, в ней заключается ежедневно более 2 тыс. контрактов.

"Еще один важный фактор, который сыграл большую роль в борьбе с пандемией, - это та инфраструктура, которая была создана в Москве, в том числе с помощью телекоммуникационных компаний <...> На сегодняшний день в городе более 119 точек бесплатного Wi-Fi - это и парки, и школы, библиотеки. У нас распространение интернета, наверное, одно из самых больших в мире. 90% жителей Москвы пользуются мобильным интернетом", - добавил Данчиков.

О форуме

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.