Общественная палата представила "золотой стандарт" наблюдения за выборами в сентябре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил "золотой стандарт", в соответствии с которым наблюдатели будут контролировать голосование на выборах в сентябре. Документ подготовлен координационным советом ОП при поддержке Центризбиркома России.

"Сегодня мы представляем наш "золотой стандарт" по общественному наблюдению. Он продолжает серию наших "золотых стандартов", которые мы готовим перед выборами, готовили перед общероссийским голосованием [по поправкам к конституции], самое главное - по которому работают наши наблюдатели", - сказал Григорьев в ходе презентации стандарта в пятницу.

По его словам, региональные общественные палаты готовят наблюдателей во всех субъектах РФ, где будут проходить выборы в сентябре. "На каждом избирательном участке у нас будут наблюдатели, в том числе они будут выезжать, естественно, и на голосование, которое будет на дому", - отметил член ОП.

Он добавил, что следить за голосованием будут наблюдатели от кандидатов, политических партий и общественных палат. "Отдельно мы наблюдаем за новацией - дистанционным электронным голосованием. В нашем координационном совете создана отдельная рабочая группа, ее возглавил мой коллега - первый заместитель председателя совета Александр Малькевич. Точно так мы будем вести контроль на 30 цифровых избирательных участках, которые будут расположены в Москве", - заключил Григорьев.

"Золотой стандарт" - это перечень из нескольких десятков контрольных пунктов, соблюдение которых на избирательных участках будут проверять общественные наблюдатели. В частности, из-за пандемии коронавируса в него была включена часть с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.