Собянин сообщил, что все московские школы и дошкольные учреждения открыты и функционируют

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все столичные школы и дошкольные учреждения открыты и функционируют. Об этом он сказал в пятницу на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался, как начался новый учебный год в мегаполисе. "Как Москва подошла к 1 сентября, как начался учебный год в столице? Я знаю, что в сфере образования в Москве очень многое делается, очень много инновационных предложений, интересных школьных программ, замечательные коллективы учителей в подавляющем большинстве московских школ работают. Как начался учебный год?" - поинтересовался президент.

Мэр рассказал, что власти провели большую разъяснительную работу как профилактическую, так и организационную для того, чтобы дети нормально пришли в школу и учились. "Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", - сказал Собянин. Он пояснил, что был на открытии школ 1 сентября, а до этого встречался с учителями и родителями. "Волнений было очень много, потому что это же необычный год, помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса", - заметил градоначальник.

Он назвал испытанием работу учебных заведений в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Конечно, это было испытание, когда мы работали. Не просто же были каникулы, не просто было ограничение посещений школ, а продолжалась работа, продолжалась учеба", - продолжил Собянин. Он убежден, что московское образование прошло это испытание. "Результаты Единого госэкзамена говорят, что мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года. Это, конечно, большое достижение московских педагогов и учащихся", - заключил мэр.

В свою очередь глава государства пожелал успехов всем столичным преподавателям в новом учебном году. "Желаю вам успехов в этом и всем московским преподавателям и высшей школы, и среднего звена, и начальных школ", - сказал Путин.