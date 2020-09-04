Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Клюева. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Ушел замечательный артист, любимый разными поколениями зрителей, создавший множество запоминающихся театральных и киноролей. Более полувека прослужив в Малом театре, Борис Владимирович сыграл более 70 ролей, одинаково блестяще создавая как драматические, так и комедийные образы. Не менее органично и ярко Борис Клюев блистал на экране. Своим актерским опытом и талантом Борис Владимирович щедро делился со своими учениками в театральном училище имени М. С. Щепкина, прививая им любовь к профессии и зрителю", - подчеркнул премьер.

Артист умер 1 сентября на 77-м году жизни. Прощание с ним проходит 4 сентября в Малом театре.