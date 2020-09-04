Умер кинооператор Анатолий Лапшов, снявший "Окно в Париж" и "Приключения Шерлока Холмса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Выдающийся кинооператор Анатолий Лапшов, снявший такие известные фильмы, как "Окно в Париж", "Господин оформитель" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на киностудии "Ленфильм", где он работал более 40 лет.

"В ночь со 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор "Ленфильма" - Анатолий Петрович Лапшов. Ему [был] 71 год", - говорится в сообщении на сайте киностудии.

Лапшов работал на "Ленфильме" с 1976 года, снял множество фильмов, вошедших в золотой фонд ленинградского кинематографа. В последние годы преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

"Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал. <…> Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - сказано в сообщении.