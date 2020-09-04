В Пензе открыли прогулочную зону у реконструированного оборонительного вала XVII века

ПЕНЗА, 4 сентября. /ТАСС/. Оборонительный вал XVII века, который находится в центре Пензы и является памятником археологии, открыт после реконструкции в пятницу. В районе крепостного вала создана прогулочная зона, передает корреспондент ТАСС.

"Видовые площадки позволят обозревать право- и левобережную части города Пензы, русло реки Суры. Сейчас с собственниками участков земли ведем переговоры, чтобы продолжить благоустройство комплекса", - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший в пятницу театрализованное открытие прогулочной зоны.

Эта зона связывает улицу Кирова - одну из центральных улиц Пензы, где находится вал, и восстанавливаемый Спасский кафедральный собор, который находится выше крепостного вала. Открытие прогулочной зоны стало первым мероприятием, приуроченным ко Дню города, празднование которого проходит с 4 по 6 сентября.

Оборонительный вал был создан в 1666 году, он защищал город-крепость Пензу в XVII-XVIII веках от набегов кочевников с юга. Часть сохранившегося вала в 1980 была включена в мемориальный комплекс, куда также входят пушка-мортира, набатная башня, памятник первопоселенцу.

В 2017 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать проход, связывающий улицу Кирова, на которой находится вал, и Спасский кафедральный собор. Работы по реконструкции вала начались весной 2019 года после археологических изысканий на этом месте.