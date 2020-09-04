ВОЗ предоставит Украине вакцины от коронавируса для 20% населения

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Украина стала участником программы Всемирной организации здравоохранения COVAX (механизм по глобальному доступу стран к вакцинам от COVID-19), согласно которой страна сможет получить вакцину для 20% населения, когда препараты зарегистрируют. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной раде во время "Часа вопросов к правительству".

"20% населения - это для Украины примерно 8 млн доз. Уже идет процесс подписания соглашений, чтобы сразу после изготовления и регистрации мы их получили", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав общается со многими компаниями по разработке вакцин. "Согласно задачам, которые мы получили, мы общаемся со всеми лидирующими разработчиками вакцины. Мы ведем переговоры с компанией AstraZeneca - компанией, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает эту вакцину и находится на третьей фазе испытаний. В IV квартале ожидается окончание испытаний и регистрация вакцины. Ожидаем от них и предложения, в каком количестве и в какой очередности они будут готовы. Сразу готовы оплачивать - уже есть соответствующее решение", - сказал Степанов. Он также отметил, что Минздрав ведет переговоры с китайским производителем, который тоже находится на третьей стадии клинических испытаний. "И также ожидаем от них конечное предложение - какое количество доз они готовы поставить", - добавил министр.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее сообщил, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в стране не ранее марта следующего года. В свою очередь, президент Владимир Зеленский в конце августа заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцину, однако готова наладить у себя ее производство, если договорится со странами, где они созданы. При этом Зеленский сообщил, что на Украине планируют создать научный центр, который займется и разработкой вакцин. По его словам, правительство уже набирает ученых, которые должны будут войти в состав этого центра.

По данным Минздрава, на Украине за время пандемии зарегистрирован 130 951 случай заражения COVID-19, выздоровели 59 676 человек, 2 761 скончался. Отмечается рост числа заболевших в сутки, вновь был зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости - 2 723 случая, власти Украины предрекают вторую волну заболеваемости по стране.