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Госпитализация Алексея Навального

Правительство ФРГ передало запрос из России по Навальному прокуратуре Берлина

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ в направленном запросе попросила ответить почти на 20 вопросов по лечению Навального, диагнозу и результатах экспертизы

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии передало запрос из России по делу Навального прокуратуре Берлина, подробности не комментирует. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель Минюста.

"Правительство согласовало передачу запроса, он сегодня утром передан генеральной прокуратуре Берлина", - сказала она, не приведя никаких подробностей.

Минюст Германии ранее уже подтверждал получение запроса Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ в направленном в Германию запросе попросила ответить почти на 20 вопросов по лечению Навального, диагнозу и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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