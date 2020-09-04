Фестиваль народного творчества "Салют Победы" открылся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы" состоялось в пятницу на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

"В церемонии открытия приняли участие артисты из разных регионов России. 5 сентября для руководителей коллективов состоится творческая лаборатория, в рамках которой наставники из Москвы проведут мастер-классы по хореографическому, вокальному и театральному искусству", - сказала Бронникова.

В первый день фестиваля артисты из девяти регионов Сибири и Дальнего Востока показали по три творческих номера. Во второй день программы состоится гала-концерт, где участники фестиваля продемонстрируют свои хореографические и вокальные способности и помогут зрителям погрузиться в мир театрального искусства. На фестивале также работают локальные площадки: площадка для детей, зона "Приморье гостеприимное", выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Всероссийский фестиваль "Салют Победы" проводится раз в пять лет, в юбилейные годы Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта - сохранение, развитие и популяризация народного творчества России, а также воспитание уважения к государственной истории.

Организаторами фестиваля в 2020 году выступают Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова совместно с Приморским краевым центром народной культуры. Событие приурочено к празднованию 75-летия Великой Победы и проходит в рамках Года памяти и славы.