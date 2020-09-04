В Тверской области возобновят работу детских развлекательных центров

ТАСС, 4 сентября. Власти Тульской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу разрешили открыть компьютерные клубы, детские развлекательные центры, игровые комнаты и боулинг. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства региона после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Принято решение о возобновлении работы боулингов, компьютерных клубов, детских развлекательных центров и игровых комнат. Губернатор Игорь Руденя поручил подготовить соответствующее распоряжение об открытии таких организаций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, развлекательные учреждения откроют при соблюдении сотрудниками масочно-перчаточного режима, их ежедневного температурного контроля с занесением данных в журнал термометрии, также обязательны бесконтактное обслуживание посетителей, снабжение их антисептиками, регулярная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, нанесение разметки для социальной дистанции, заполняемость залов не более 50%.

В Тверской области за последние сутки выявили 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 5 500. Из них выздоровели 4 269 человек, умерли 202.

В материал в 14:03 мск внесена правка: в связи с заменой данных пресс-службой правительства региона, передается без конкретной даты открытия детских развлекательных центров