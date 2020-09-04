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Володин поручил доработать ко II чтению законопроект о поиске людей по геолокации

Ранее Владимир Путин дал поручение до 1 ноября доработать документ, который позволяет правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты по информполитике, по безопасности и противодействию коррупции, а также по финансовому рынку совместно с правительством РФ и Общественной палатой доработать и подготовить ко второму чтению законопроект о поиске пропавших людей по геолокации. Об этом в пятницу сообщила думская пресс-служба.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину, Госдуме и Общественной палате (ОП) до 1 ноября доработать документ, который позволяет правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения.

"Когда без вести пропадает человек, счет идет на минуты - заблудившийся в лесу грибник, ушедший из дома пожилой человек могут погибнуть. При этом, как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны. И использование сведений о месте нахождения абонента в сети - наиболее эффективный способ найти его как можно быстрее", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты.

Политик напомнил, что летом прошлого года депутаты приняли закон о праве полицейских оперативно использовать геолокационные данные мобильных телефонов для поиска пропавших детей. "Однако в отношении взрослых этот вопрос до сих пор не урегулирован", - заметил он.

"В настоящее время в Госдуме находится проект закона о поиске пропавших без вести людей по геолокации. В соответствии с задачей, которую поставил президент, профильным комитетам Госдумы по информационной политике, по безопасности и по финрынку дано поручение совместно с правительством и Общественной палатой доработать законопроект, подготовив его к рассмотрению во втором чтении", - поручил Володин.

Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в первом чтении. Он был подготовлен во исполнение поручения главы государства от 23 августа 2017 года.

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