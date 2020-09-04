Голубев: на системообразующих ростовских предприятиях не было вспышек коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Вспышки заражения новой коронавирусной инфекцией не были зафиксированы ни на одном системообразующем предприятии Ростовской области. Об этом в ходе посещения областной детской клинической больницы вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Начало апреля, передо мной лежит документ, где написано, у нас 173 системообразующих предприятия, подождите, у нас больше, подумайте внимательно, а кто еще влияет на жизнь, на социальную сферу, на экономику? <...> В итоге 463 предприятия стали системообразующими, мы их не стали закрывать, при этом работодатель взял на себя обязательства в полном объеме выполнить все, что связано с санитарными нормами. До сих пор у нас на производстве не было ни одной вспышки, - отметил он.

При этом Голубев подчеркнул, что предприятия продолжают соблюдать все необходимые требования. "Когда я туда (на предприятия - прим. ТАСС) приезжаю, то уже перестал на это смотреть, потому что понимаю, что они это делают", - отметил губернатор.

Для обеспечения противоэпидемической безопасности производств, которые продолжают работу, организован еженедельный мониторинг соблюдения санитарных требований.

По последним данным, в Ростовской области выявлено более 17,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14,8 тыс. человек выздоровели.