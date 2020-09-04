Первые результаты пострегистрационного исследования "Спутник V" появятся осенью

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первые результаты по уже начатому пострегистрационному клиническому исследованию вакцины "Спутник V" с участием 40 тыс. добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в пятницу РФПИ, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и Минздрав РФ объявили о публикации научной статьи по результатам I и II фазы клинических исследований первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Статья опубликована в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов The Lancet. В статье приведены как ключевые качественные, так и количественные характеристики вакцины "Спутник V".

"Представленная научная статья по результатам фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" в одном из ведущих международных медицинских журналов The Lancet - лишь начало цикла публикаций о вакцине. В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных - на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, - в которых вакцина показала 100% защитную эффективность. Первые результаты по уже начатому пострегистрационному клиническому исследованию с участием 40 тыс. добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре", - отметил Дмитриев.