Первый в мире памятник фронтовым кинооператорам появился в Подмосковье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия архитектурно-скульптурной композиции "Фронтовому кинооператору", в память о тех, кто запечатлевал хронику Великой Отечественной войны, прошла в пятницу в подмосковном Красногорске. Как отметил в ходе церемонии открытия помощник президента РФ Владимир Мединский, свидетельства о войне, увековеченные в пленке, невозможно исказить.

"Живых свидетелей войны остается все меньше и меньше с каждым днем. Есть книги, дневники, мемуары, но есть самые подлинные свидетельства того, что было в годы Второй мировой, свидетельства, которые невозможно фальсифицировать и извратить - это кинохроника, это фотодокументы. Сегодня мы открываем памятник тем людям, которые эту правду для потомков сохранили. Их было чуть больше двух с половиной сотен, среди них легендарные Роман Кармен, Николай Киселев, Владислав Микоша и менее известные, среди них были те, кто обрел большую славу", - сказал он.

По словам Мединского, потери фронтовых операторов были сравнимы с потерями боевых частей Красной армии. Он также напомнил, что военные корреспонденты и сегодня гибнут, выполняя свой долг. "Каждый четвертый кинооператор погиб, каждый второй получил тяжелое ранение, а ранены были все. Эти потери в среднем сопоставимы с потерями боевых пехотных частей, местами даже выше. Мы сегодня должны не забывать еще об одном, о том, что этот памятник в полной мере подчеркивает преемственность поколений, не забывать тех военных корреспондентов: Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, которые точно так же, с камерой в руках, погибли не так давно на Донбассе", - подчеркнул помощник главы государства.

О памятнике

Центральный элемент композиции - выполненная из бронзы фигура кинооператора высотой чуть более трех метров, постамент для которой напоминает объектив. Кинооператор изображен в военной форме, ведущим съемку на кинокамеру того времени. Он изображен без стрелкового оружия, это подчеркивает, что кинокамера или фотоаппарат также позволяют отстаивать и защищать историческую правду. За его спиной - фрагменты стеклянных полос с изображениями кадров фронтовой кинохроники. Памятник установлен на Яблоневой аллее Красногорска, недалеко от Российского государственного архива кинофотодокументов, где на вечном хранении находится вся военная кинофотохроника - более 3 млн м кинопленки и более 100 тыс. оригинальных фотодокументов.

Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков отметил, что потомки тех, кто плечом к плечу с советскими солдатами сражались с гитлеровской Германией, сегодня пытаются лишить молодое поколение россиян собственной памяти. "Этот фронтовой кинооператор, который стоит с камерой, случилось так, что он воюет сегодня, они [фронтовые кинооператоры] сегодня находятся на передовой той войны, которая идет <...> Их нет, а то, что они оставили после себя - это неопровержимый документ. С этим нельзя бороться, можно сжечь, истребить, уничтожить, но бороться нельзя, это факт <...> Думаю, что открытие памятника фронтовому кинооператору - очень знаковое событие", - сказал он.

Инициативу установки первого в мире памятника фронтовым кинооператорам в 2016 году выдвинул Союз кинематографистов России при поддержке общественного движения "Бессмертный полк России". Он создан при участии Российского военно-исторического общества, администрации городского округа Красногорск, Российского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов России, Красногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", других организаций и граждан.