МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России. Министерство провело сегодня презентацию вакцины перед главами оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Сербии в подмосковном парке "Патриот".

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны России.

Шойгу также рассказал, что первыми в армии РФ вакцину от коронавируса получат военные медики и командиры.

"По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней", - сказал министр.

По словам Шойгу, "в дальнейшем на добровольной основе получить прививки от новой коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих Вооруженных сил РФ".