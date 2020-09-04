В Вологодской области открылся центр информации и аналитики

ВОЛОГДА, 4 сентября. /ТАСС/. Центр информации и аналитики, который позволит более эффективно работать с обращениями населения, заработал в Вологодской области. В его состав войдет ситуационный центр для аналитики и реагирования на чрезвычайные ситуации и центр управления регионом для более оперативного решения проблем по обращениям, сообщил в пятницу губернатор области Олег Кувшинников.

"Принято решение создать Центр информации и аналитики региона (ЦИАР). В его состав войдет Ситуационный центр (аналитический блок) и Центр управления регионом (блок обратной связи). ЦИАР объединит способы и сервисы обращений. Итогом станет "тепловая" карта Вологодской области. На ней в режиме реального времени будут отображаться проблемы населения и оперативность их решения. Например, в любой момент я смогу зайти на "тепловую" карту со своего компьютера или планшета и посмотреть, в каком районе или городе наибольшее количество обращений. Можно выбрать и конкретную проблему, чтобы изучить ее детально", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте".

Как отметил глава региона, люди могут сообщить о своей проблеме через социальные сети, онлайн-приемную губернатора, колл-центр и другими путями. Созданный ЦИАР станет единой аналитической структурой, которая синхронизирует и актуализирует работу с обращениями.

"Ситуационный центр будет включать в себя в основном аналитические материалы. Его работа коснется всех сфер жизни: социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации. В зоне внимания Центра вся жизнь региона - от крупных аварий на объектах инфраструктуры до контроля за объектами градсоветов. В ближайшей перспективе на базе Ситуационного центра будет осуществляться и прогнозирование процессов, происходящих в регионе", - привела пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Вологодской области Инны Синягиной.

Задача второго блока структуры - Центра управления регионом - качественная работа с обращениями жителей региона, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. За август получено более 11 тыс. обращений в социальных сетях, их оперативно отрабатывают с органами власти и муниципалитетами, сообщила начальник управления информационной политики области Дарья Богданова.

На сегодня создана также и "тепловая" карта проблематики, за счет которой сформируется топ-10 вопросов, наиболее волнующих жителей региона. На сегодня рейтинг проблем вологжан возглавляют вопросы качества дорог, благоустройства и образования, рассказал руководитель Центра информации и аналитики региона Алексей Иванов.