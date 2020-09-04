Лавров: РФ готова делиться опытом по разработке вакцины от коронавируса со странами БРИКС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом борьбы с коронавирусом с партнерами по БРИКС, в том числе в сфере разработки вакцины. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая совещание министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

"Напомню, недавно была зарегистрирована первая российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Российскими учеными разработаны препараты против коронавирусной инфекции. Мы готовы делиться этим опытом с другими странами, в том числе с нашими друзьями по БРИКС", - сказал министр.

11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Подробная информация о вакцине "Спутник V", технологической платформе аденовирусных векторов человека, примененной при создании вакцины, и другие подробности доступны на сайте sputnikvaccine.com.