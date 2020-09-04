В Москве прошло прощание с актрисой Ириной Печерниковой

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой РФ Ириной Печерниковой, которая умерла на 75-м году жизни, прошло в присутствии узкого круга близких друзей и родственников в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

"Планировалось, что прощание будет носить семейный, проникнутый теплом характер. Так и получилось, приехали самые близкие люди. В 11:00 друзья и родственники собрались в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации", - сказали в гильдии.

Собеседница агентства отметила, что на церемонии присутствовали коллеги актрисы по сцене и съемочной площадке, в том числе народная артистка РСФСР Тамара Семина. Пришли многие однокурсники Печерниковой - артисты московских театров. Помощь в организации прощания оказал Союз кинематографистов РФ.

После гражданского прощания Печерникова была отпета там же. Затем актриса была кремирована на Митинском кладбище. "Когда будет готова урна с прахом, она будет захоронена на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьева - ее последнего мужа, которого она бесконечно любила", - сказали в гильдии.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Работала также в Государственном академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. Сыграла главную роль в фильме "Доживем до понедельника". В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".