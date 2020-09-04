Турпоток в Карелию вырос почти в два раза, до 830 тыс.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число туристов в Карелию выросло в два раза в результате работы по развитию туриндустрии в регионе. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

"Созданы новые возможности для развития такой важной для республики отрасли, как туризм. На берегу Онежского озера сформирован туристско-рекреационный кластер "Южная Карелия", отремонтированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия, среди которых всемирно известный музей-заповедник "Кижи". В результате туристический поток за последние годы увеличился почти в 2 раза", - сказал он.

По данным Патрушева, в прошлом году республику посетило 830 тысяч туристов. И в этом заслуга работы Госкомиссии.

Меры для улучшения жизни населения

Патрушев добавил, что еще одним важным направлением работы стало развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение мобильности жителей Карелии. Он напомнил, что была завершена модернизация аэропорта Петрозаводск. "Визитной карточкой Карелии стал современный, комфортабельный, оснащенный новейшим оборудованием аэровокзальный комплекс, открытый для приема пассажиров 20 августа. Доступными стали полеты в Москву, Калининград, Мурманск, Череповец и Архангельск, в летний период - в Сочи, Анапу и Симферополь. В ближайшее время будут организованы рейсы в Финляндию", - сообщил секретарь СБ РФ.

Кроме того, открылись новые маршруты скоростных поездов "Ласточка". Также были приобретены автобусы для организации регулярных междугородних перевозок. Современный облик приобрел и железнодорожный вокзал в Петрозаводске. "Значительно улучшено состояние автомобильных дорог. В федеральную собственность передано более 700 км региональных дорог. Все они приведены в нормативное состояние", - констатировал Патрушев.

В числе мер, направленных на улучшение качества жизни населения, он назвал совершенствование возможностей и развитие инфраструктуры здравоохранения, образования и спорта. На улучшение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения, по его мнению, во многом повлияли открытие Республиканского перинатального центра и больницы в Сортавале, приобретение передвижных мобильных медицинских комплексов, строительство фельдшерско-акушерских пунктов (36 ФАПов уже введены в строй). Полностью обновлен парк автомобилей скорой помощи. Секретарь Совбеза отметил, что важными результатами стали увеличение средней продолжительности жизни населения на 3,5 года и снижение младенческой смертности на 38%.

"Увеличению с 24% до 45% доли населения, занимающейся спортом, способствовали построенные 53 новых объекта спорта, включая ФОКи, ледовые катки, стадионы. В 122 сельских школах отремонтированы спортивные залы", - уточнил он. Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге, региональный центр по спортивной гимнастике в Петрозаводске, лыжные комплексы в Костомукше, школа высшего спортивного мастерства в Ялгубе, музей истории карельского спорта в Петрозаводске предоставляют новые возможности для населения и значительно улучшают спортивный имидж республики.

Патрушев отдельно остановился на повышении качества услуг в образовании и культуре. Закрыта потребность в местах в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Для этого было построено 14 детских садов, проведен ремонт в 10 центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Также заработала современная школа в поселке Ледмозеро и резидентское кадетское училище в Петрозаводске. Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений, среди которых сельские клубы, кинозалы, библиотеки, многофункциональный культурный центр в Костомукше, музеи, включая музей Северного Приладожья, сделали услуги в сфере культуры более доступными.