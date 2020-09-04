Умер пес Боцман, защищавший людей от хищников на острове Белом

ТАСС, 4 сентября. Известный на Ямале пес Боцман, который годами защищал людей от нападений хищников на острове Белом, умер после схватки с медведем. Об этом сообщил ТАСС директор некоммерческого партнерства "Российский центр освоения Арктики" Андрей Умников в пятницу.
"Он был старый, 13-15 лет, погиб от медведя. Тот к нему ночью пришел", - сказал он.
Умников добавил, что этим летом на Белый привезли новую собаку, которая теперь сможет заменить Боцмана.
Остров Белый находится в Карском море, от полуострова Ямал отделен проливом Малыгина. На острове площадью 1,9 тыс. кв. км. обитают хищные животные, в том числе белые медведи.
В 2016 году для проведения досрочного голосования на остров Белый прилетел вертолет с членами избирательной комиссии, его окружили около 15 белых медведей. Пес Боцман отогнал хищников. Об этом происшествии рассказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.