Путин обсудил с Совбезом меры по защите прав граждан от преступных посягательств

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности России меры по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

"Приглашенный на совещание генпрокурор РФ Игорь Краснов информировал его участников о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств", - отметил Песков. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", добавил он.

Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и интересов граждан, а потерпевшим государство обеспечивает доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба. Вместе с тем, по данным социологических исследований, почти половина пострадавших не обращаются за помощью в правоохранительные органы, сказал Песков.