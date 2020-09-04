Кубань приняла летом более 6,2 млн туристов

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 6,2 млн туристов принял Краснодарский край за летние месяцы в 2020 году, что более чем на 4 млн меньше, чем в прошлом году. Снижение туристического потока произошло из-за пандемии коронавируса, сообщается в пятницу на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"Этим летом курорты Краснодарского края успели принять более 6,2 млн туристов. Всего с начала года в регионе отдохнули 7,6 млн человек. Конечно, в сравнении с прошлым годом произошло серьезное снижение турпотока, но оно объяснимое. Из-за пандемии и ограничений курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась постепенно", - приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Как сообщал губернатор края по итогам сезона 2019 года, курорты Кубани в летние месяцы приняли 10,5 млн туристов.

Кондратьев отметил, что в курортный сезон удалось избежать массовых вспышек коронавируса. Он также заметил, что самый пик (100%) загрузки средств размещения региона в этом году наблюдался в августе. Хорошая загрузка курортов прогнозируется и в межсезонье.

"Мы рассчитываем на хорошую загрузку курортов в межсезонье. У нас около 600 объектов турпоказа, сотни экскурсионных и туристических маршрутов. Уверен, что простимулирует турпоток в межсезонье и новая федеральная программа с кешбэком за туры", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Он отметил, что в крупных отелях на сентябрь уже забронировано две трети мест. Это больше, чем было в прошлом году. Кроме того, глава региона заметил, что в "бархатный сезон" традиционно наиболее популярны отели, работающие по системе "все включено". Таких гостиниц на Кубани становится все больше.

О туризме на Кубани

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. С 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Туристическая отрасль в регионе была признана наиболее пострадавшей в период пандемии.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.