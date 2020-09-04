Строительство новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону ведется круглосуточно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Строители работают круглые сутки на площадке новой областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону. Как сообщил журналистам в пятницу после встречи с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой губернатор Ростовской области Василий Голубев, объект должен быть сдан до конца года.

Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы Голубев принял в апреле. 9 июня губернатор попросил президента Владимира Путина выделить 400 млн рублей на оснащение больницы.

"Мы строим активно. Те, кто занимается этим делом, сегодня работают круглосуточно, - сказал Голубев. - Сроки не меняются - к концу года мы должны иметь больницу".

В июне строители вышли на площадку в Ростове-на-Дону, где появится новая больница. Подрядчиком, стала компания "Ростовгражданпроект". На строительство медучреждения выделили более 2,6 млрд рублей.

Больница будет расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону недалеко от берега реки Темерник. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Кроме того, планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта создадут еще по 100 коек.