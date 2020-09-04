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СМИ: Хайнань учредил первый инвестфонд для коммерциализации научных разработок

Его активы могут превысить $36,5 млн

ХАЙКОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Китайские инвестиционные банки Kunteng и Galaxy Yanhui совместно с компанией-разработчиком сетевых технологий Jianda Network Technology учредили первый на Хайнане фонд для коммерциализации научных достижений. Как сообщила в пятницу газета "Хайнань жибао", его активы могут превысить 250 млн юаней (более $36,5 млн).

Церемония подписания соглашения, разграничивающего сферы ответственности, состоялась в административном центре Хайнаня городе Хайкоу. Со стороны китайского правительства проект курируют управление науки и техники, а также финансовое ведомство провинции. Власти всецело поддержали эту программу: они будут содействовать расширению нового фонда при помощи государственной компании Hainan Financial Holdings.

"Надеюсь, что как можно больше наукоемких предприятий получат доступ к финансированию и прославят Хайнаньский порт свободной торговли", - заявил глава управления науки и техники Хайнаня Се Цзин. По его словам, этот инвестфонд позволит добиться прорыва и "сдвинет важные процессы с мертвой точки".

Цель проекта - обеспечить внедрение в производство изобретений и передовых научных разработок, создать новые конкурентоспособные продукты благодаря перспективным научным исследованиям. Кроме того, правительство таким образом планирует стимулировать к активной деятельности ключевых специалистов и научные центры, побудить их к плодотворной работе, а также усовершенствовать существующую исследовательскую базу.

Как уточнили местные власти, главные направления финансирования - высокоэффективные технологии и оригинальные методы, передовое оборудование и инновационные продукты, а также новые материалы. Предполагается, что средства в первую очередь будут использоваться на развитие океанической и аэрокосмической отраслей, а также в фармацевтике. Кроме того, фонд станет "посредническим инструментом", который облегчит получение и эффективное распределение банковских кредитов, он позволит мобилизовать социальный капитал для стимулирования интенсивного экономического роста.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

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