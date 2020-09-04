"Яндекс" откроет в Санкт-Петербурге свой второй музей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" откроет в субботу в Санкт-Петербурге свой второй музей, посетители которого смогут познакомиться с историей развития технологий и устройствами компаниями. Об этом сообщили в пятницу в "Яндексе".

В музейной части будет представлена экспозиция старой техники: компьютеров Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, а также игровых приставок Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Любой техникой можно будет пользоваться бесплатно.

Кроме того, посетители смогут купить фирменные блокноты, кружки, рюкзаки и другие вещи с символикой "Яндекса". Отдельное место отведено под зону "умного дома", где есть "Яндекс.Станция", "Станция Мини", "умный" пульт, лампочки и розетки - все эти устройства можно будет опробовать и также купить.

Магазин и музей расположен в историческом здании на Невском проспекте, 68A, известном как Литературный дом, и будет работать каждый день с 10 до 22 часов.

Санкт-Петербург - второй город, где появится музей "Яндекса". В 2018 году такой же музей был открыт в Москве, рядом с офисом компании, на улице Тимура Фрунзе.