Управление юстиции Берлина заявило, что получило запрос Генпрокуратуры по Навальному

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, получило в пятницу от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Алексеем Навальным и изучает его. Соответствующее сообщение опубликовано на странице прокуратуры германской столицы в Twitter .

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"Запрос об оказании правовой помощи со стороны российских органов касательно покушения на отравление гражданина РФ Алексея Навального был в пятницу передан в управление юстиции Берлина, отвечающее за правовую помощь в уголовных делах", - говорится в заявлении. В прокуратуре пояснили, что он будет рассматриваться столичными властями, поскольку "потерпевший проходит лечение в берлинской клинике".

Профильный отдел в управлении юстиции "изучает запрос, решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами".

Представитель Минюста ФРГ на состоявшемся ранее в пятницу брифинге отметил, что правительство Германии передало ходатайство из России по делу Навального прокуратуре Берлина. Как сообщалось, Генпрокуратура РФ в направленном в Германию документе попросила ответить почти на 20 вопросов о лечении Навального, диагнозе и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.