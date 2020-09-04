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В Москве простились с экс-омбудсменом Олегом Мироновым

Бывший уполномоченный по правам человека умер 1 сентября на 82-м году жизни

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прощание с бывшим уполномоченным по правам человека в РФ Олегом Мироновым, который умер во вторник на 82-м году жизни, прошло в Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В Москве простились с Олегом Мироновым - первым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. На панихиде были зампред СПЧ Ирина Киркора и члены Совета Игорь Пастухов и Андрей Бабушкин", - говорится в сообщении на сайте СПЧ. "Когда уходит из жизни правозащитник, тяжело еще всем тем многочисленным людям, которым он давал надежду, помогал, а порой и просто спасал", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя Совета.

Миронов родился в 1939 году в Пятигорске. Доктор юридических наук. Кандидатскую диссертацию защитил по теме "Субъекты советского государственного права", а докторская работа была посвящена конституционному регулированию общественных отношений в СССР. В 1993 году Миронов участвовал в работе Конституционного совещания по подготовке Конституции РФ.

Должность уполномоченного по правам человека в РФ занимал с 22 мая 1998 года по 13 февраля 2004 года. После ухода с поста уполномоченного по правам человека государственных должностей не занимал, политической деятельности не вел. Опубликовал несколько книг, в том числе мемуары. Автор научных работ и книг по проблемам конституционного права, теории государства и права, политологии.

Теги
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