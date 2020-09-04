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"ВКонтакте" ко Дню города разместила специальные метки в Москве для съемок клипов

Соответствующие метки появились в более чем 20 локациях, включая ВДНХ, площадки фестиваля "Московские сезоны" и парки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сервис "Клипы" социальной сети "ВКонтакте" разместил ко Дню города специальные метки в разных локациях Москвы для съемок наиболее красивых видео. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Команда сервиса разместила в самых интересных праздничных точках особые метки. Они подскажут прохожим, что здесь можно снять красивый клип, выложить его с хештегом #клипымосквы и присоединиться к празднованию Дня города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что метки с предложением снять клип появились в более чем 20 локациях, включая десять точек на ВДНХ, главные площадки фестиваля "Московские сезоны", а также места с лучшими видами в парке "Красная Пресня" и других зеленых зонах в разных частях Москвы.

Список будет пополняться и со временем превратится в большой маршрут с красивыми локациями.

В июне "ВКонтакте" запустила сервис "Клипы" - бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы. За первый месяц клипы собрали 3 млрд просмотров, впоследствии раздел обновил рекорд вовлеченности - свыше 211 млн просмотров за сутки.

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