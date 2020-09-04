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Более 2 тыс. деревьев высадили в Архангельской области в рамках акции "Сохраним лес"

В общей сложности в рамках акции по Архангельской области планируется высадить 77,5 тысяч сосен и елей

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. деревьев высадили на территории Вельского лесничества в Архангельской области в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Сегодня, 4 сентября, к экологической эстафете присоединилась Архангельская область. Первое мероприятие состоялось на территории Вельского лесничества. Сегодня здесь высадили более двух тысяч деревьев", - говорится в сообщении.

Сеянцы сосны предоставлены Вельским тепличным комплексом Единого лесопожарного центра. Деревья высажены на месте бывшей несанкционированной свалки. В акции приняли участие волонтеры, специалисты лесного хозяйства, члены правительства Архангельской области, местной администрации.

Всего в рамках акции по Архангельской области планируется высадить 77,5 тысяч сеянцев сосны и ели. "В прошлом году лесовосстановительные работы на территории региона выполнены на 107 процентов от годового плана. А в этом году, по оперативным данным лесовосстановление выполнено уже на 58 процентов", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Автушенко.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Акция задумывалась как ответ на лесные пожары. Всего в 2020 году планируется высадить 40 миллионов деревьев. Акцию проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы в рамках национального проекта "Экология".

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