Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Три поликлиники в Москве - № 2, № 220 и № 62 - получили первую партию вакцины против коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники № 2, № 220 и № 62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе", - сказала она.

Ракова отметила, что для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому для поликлиник были закуплены специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до минус 40 градусов. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину.

У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.

"Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тыс. человек. Вакцинация проходит бесплатно", - добавила заммэра.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 (с отрицательным результатом анализа методом ПЦР и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG), не контактировавший с заразившимися COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие, если в следующие три месяца не планируется зачатие. Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60 плюс. Исследование длится 180 дней.

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