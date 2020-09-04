В Армении рассчитывают на возобновление воздушного сообщения с Россией в течение месяца

ЕРЕВАН, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян рассчитывает, что регулярные рейсы между Арменией и РФ, прекращенные из-за пандемии в марте текущего года, возобновятся в течение месяца. Об этом он заявил в пятницу в ходе встречи с участниками акции протеста, которые требуют позволить им выехать в РФ.

"Я думаю, что в течение месяца вопрос с российской стороной [о возобновлении регулярных рейсов] будет решен. Что касается грузинской стороны, то граница пока еще останется закрытой. Не мы решаем эти вопросы, а принимающая сторона", - сказал он.

В Ереване в течение последнего месяца у зданий кабмина, парламента и МИД проводятся акции протеста с участием граждан Армении, которые желают выехать на заработки в РФ, однако не могут этого сделать из-за закрытых границ и отсутствия регулярных рейсов. Согласно заявлению демонстрантов, несколько тысяч человек не могут отправится в Россию. Кабмин Армении неоднократно заверял, что ведет переговоры с российскими коллегами по открытию границ и возобновлению регулярных полетов.

Регулярные рейсы между Арменией и РФ были отменены 27 марта текущего года из-за распространения коронавирусной инфекции. После введения таких ограничений, между двумя странами периодически летают чартерные рейсы.