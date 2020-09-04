{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Армении рассчитывают на возобновление воздушного сообщения с Россией в течение месяца

В Ереване в течение месяца у зданий кабмина, парламента и МИД проводят акции протеста, участники которых хотят выехать на заработки в Россию, но не могут из-за закрытых границ

ЕРЕВАН, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян рассчитывает, что регулярные рейсы между Арменией и РФ, прекращенные из-за пандемии в марте текущего года, возобновятся в течение месяца. Об этом он заявил в пятницу в ходе встречи с участниками акции протеста, которые требуют позволить им выехать в РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я думаю, что в течение месяца вопрос с российской стороной [о возобновлении регулярных рейсов] будет решен. Что касается грузинской стороны, то граница пока еще останется закрытой. Не мы решаем эти вопросы, а принимающая сторона", - сказал он.

В Ереване в течение последнего месяца у зданий кабмина, парламента и МИД проводятся акции протеста с участием граждан Армении, которые желают выехать на заработки в РФ, однако не могут этого сделать из-за закрытых границ и отсутствия регулярных рейсов. Согласно заявлению демонстрантов, несколько тысяч человек не могут отправится в Россию. Кабмин Армении неоднократно заверял, что ведет переговоры с российскими коллегами по открытию границ и возобновлению регулярных полетов.

Регулярные рейсы между Арменией и РФ были отменены 27 марта текущего года из-за распространения коронавирусной инфекции. После введения таких ограничений, между двумя странами периодически летают чартерные рейсы.

Теги
АрменияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Разработчик "Спутник V" рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали
По словам Александра Гинцбурга, публикацию результатов клинических исследований вакцины до ее регистрации можно расценить как возможное давление на экспертов, принимающих решение о возможности регистрации препарата
Читать полностью